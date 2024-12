NECKBREAKKER mit neuem Video

Vom Debüt-Album "Within The Viscera" von NECKBREAKKER, das am 6. Dezember 2024 via Nuclear Blast Records erschienen ist, gibt es mit 'Absorption' ein neues Lyric-Video.



Absorption







https://www.youtube.com/watch?v=MZ3_uaCQUWU

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: neckbreakker within the viscera absorption