Neue Single von SAROF

Die aus Finnland stammenden Melodic-Death-Metaller SAROF haben für den 10.01.2025 eine neue Single angekündigt. 'Two Words' wird, wie die vorangegangenen Auskopplungen, in Eigenregie veröffentlicht werden. Der Song reiht sich dann an die, drei bisher publizierten Singles, 'The Prominent Ones', 'White Flags' und 'A Way to Eternity', welche nach dem 2019 erschienenen Album "Force of Will" herausgebracht wurden, an.

Tags: sarof melodic death metal