SERVANTS TO THE TIDE mit neuem Album

Das Debütalbum der Deutschen SERVANTS TO THE TIDE war ja eine kleine Underground-Sensation. Nach drei Jahren soll nun das zweite Album folgen - "Where Time Will Come To Die" soll am 19.07.2024 bei No Remorse Records erscheinen.

Das stimmungsvolle Artwork könnt ihr hier schon einsehen.

Fans von epischem und doomigem Metal können es sicher kaum abwarten!

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. With Starlight We Ride

2. Sunrise In Eden

3. The Trial (CD-Only-Track)

4. White Wanderer

5. If The Stars Should Appear

- Act I: Nothing But Cloudless Sky

- Act II: The Days Of Ill-Winged Idols

- Act III: Marching To The End Of The World

6. Towards Zero

7. Where Time Will Come To Die

'With Starlight We Ride' kann hier schon angeschaut werden:

