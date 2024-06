AC/DC mit Doppelplatin ausgezeichnet

AC/DC sichert sich eine weitere Edelmetall-Auszeichnung: ihr Album "PWR/UP" (2020) erreicht mit über 400.000 Verkäufen Doppelplatin-Status in Deutschland. Übergeben wurde der Award durch das Sony Music Team im Rahmen ihres Konzerts im Münchner Olympiastadion am 9. Juni.



Innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung hat "PWR/UP" den stärksten Albumstart 2020 gelandet und im selben Jahr auch den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Jahrescharts belegt. AC/DC hat auch dieses Jahr erneut einen Rekord aufgestellt und stand als erster Artist seit 15 Jahren zeitgleich auf Platz eins und zwei der deutschen Album-Charts. Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hat die Band am 15. März acht ihrer Alben sowie ein Live-Album als limitierte Gold-Vinyl-Edition herausgebracht und damit insgesamt drei Plätze in den Top 10 und sieben Plätze in den Top 25 der deutschen Longplay-Charts belegt. Am 21. Juni werden weitere Neuauflagen auf goldenem Vinyl veröffentlicht.



Zum Erfolg von "PWR/UP" sagt Juliane Lüthy, Senior Product Manager Columbia GSA:

"Der Erfolg dieses Albums unterstreicht eindrucksvoll, dass die Musik von AC/DC zeitlos ist. Selbst nach über 50 Jahren Bandgeschichte trifft sie noch immer mitten ins Herz der Rockliebhaber. Wir sind stolz darauf, ein Teil der AC/DC-Gemeinde zu sein und die Leistungen der Band würdigen zu dürfen. Ein besonderer Dank gebührt den Fans, die AC/DC zu dem machen, was sie sind: eine Legende!"



Angus Young, Leadgitarrist und Mitgründer von AC/DC, ergänzt:

"Deutschland ist ein großartiger Ort für uns. Die Fans hier haben uns immer unterstützt, von unseren Anfangsjahren bis heute. Danke, Deutschland. Wir schätzen und grüßen euch!"



Fotocredit: Tony Berger

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: acdc pwrup platinaward