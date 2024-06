ERADICATOR mit neuem Album

Mit "The Paradox" erscheint am 20. September das neue ERADICATOR-Album über Metalville Records.

Passend zum 20. Jubiläum der Band ist "The Paradox" das sechste und vielseitigste Album der Thrasher. Wir haben vorab die Trackliste für euch:

01. Beyond The Shadow‘s Void

02. Drown In Chaos

03. When The Shooting Begins

04. Kill Cloud

05. The Paradox

06. Hell Smiles Back

07. The Eleventh Hour (Ramble On)

08. Perpetual Sacrifice

09. Fake Dealer

10. Debris Of Demise