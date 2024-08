SCHAMMASCH: Neuer Song und neues Album im Oktober

Und gleich noch ein weiterer Vorab-Song von unseren Eidgenossen aus der schönen Alpenrepublik Schweiz. Diesmal von den Avantgarde Black Metallern SCHAMMASCH mit 'They Have Found Their Master'. Das fünfte Album "The Maldoror Chants: Old Ocean" geht dann ebenfalls am 25. Oktober via Prosthetic Records an den Start.

They Have Found Their Master

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-oojVYIks