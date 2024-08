Neuer Vorab-Song und kommendes Album von PAYSAGE D'HIVER

Die aus der Schweiz stammende Black Metal/Ambient-Formation PAYSAGE D'HIVER veröffentlicht am 25. Oktober über Kunsthall Produktionen ihr drittes Studioalbum "Die Berge". In Gestalt von 'Urgrund' existiert hier auch bereits ein Vorab-Song zum Reinhören in das Werk.

Urgrund

https://www.youtube.com/watch?v=JL-Q56Da2Xg