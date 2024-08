Heute hat die kanadische Prog-Metal-Formation THE WRING das Video ihrer neuen, digitalen Single 'The Sword' veröffentlicht. Das Stück ist die erste Vorabauskopplung vom Album "Nemesis", das am 27. September auf den Markt kommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=LLkIs2V6BWQ

