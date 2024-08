Gewinnt einen Gästelistenplatz bei der SONATA ARCTICA-Tour!

Wir sehr stolz, die kommende Tour von SONATA ARCTICA präsentieren zu dürfen!

Mit ihrem neuen Album "Clear Cold Beyond" kehren die Melodie- und Geschwindigkeitsexperten aus Finnland wieder zurück zu ihren Wurzeln und kredenzten uns Ohrwurm und Ohrwurm - verpackt auf einem neuen Album, das schlichtweg Spaß macht und Fanherzen höher schlagen lässt.

Und wem das noch nicht reicht, möge gerne einen Blick auf die Support-Acts werfen, die mit SONATA ARCTICA die Straßen unsicher machen. Und wir dürften uns einig sein, dass mit FIREWIND und SERIOUS BLACK die glorreichen Abende vorprogrammiert sein dürften, nicht wahr?

Die deutschsprachigen Haltestellen sind:



21.09.2024 DE - Berlin, Columbia Theater

22.09.2024 DE - Hamburg, Markthalle

26.09.2024 DE - Bochum, Matrix

27.09.2024 DE - Aschaffenburg, Colos-Saal

28.09.2024 CH - Pratteln, Z7

29.09.2024 DE – München, Backstage Werk

Ihr wollt dahin?

WIR SCHICKEN EUCH DAHIN!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben wir 2x 2 Gästelistenplätze für ein deutschsprachiges Date der SONATA ARCTICA-Tour eurer Wahl!

Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Wie heißt das aktuelle SONATA ARCTICA-Album?

a) Clear Cold Beyond

b) Clear Hot Beyond

c) Clear Cold Above

d) Feuer, Eis und Dosenbier

Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit SONATA ARCTICA!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Mehrfacheinsendungen werden nicht gewertet!



Wir wünschen euch viel Glück!