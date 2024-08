NIGHTWISH mit neuem Video

Am 20. September 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "Yesterwynde" von NIGHTWISH. heute veröffentlicht die Band mit 'The Day Of... ' ein neues Musikvideo.



Tuomas Holopainen erklärt zum Track:

"'The Day Of...' ist eine Botschaft der Hoffnung und der Befreiung von der Flut von Angst und Elend, denen wir täglich ausgesetzt sind. Und auch wenn es ein langer Weg in die Traumwelt ist, gibt es keine Monster unter dem Bett; wie uns die Kinder in dem Lied freudig erinnern."



https://www.youtube.com/watch?v=SLTindqhIpQ



