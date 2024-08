KINGS OF MERCIA hinterlässt Kampfspuren

KINGS OF MERCIA, das Projekt von Gitarrist Jim Matheos (FATES WARNING) und Sänger Steve Overland (FM), hat mit 'Don't Ask' die erste Single aus ihrem zweiten Album "Battle Scars" veröffentlicht, welches am 25. Oktober über Metal Blade Records erscheint. Ein neues Musikvideo, das unten zu sehen ist, begleitet den Track.

Don't Ask

https://www.youtube.com/watch?v=0TKImWS11VY

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Stephan Lenze Tags: kings of mercia dont ask battle scars metal blade records