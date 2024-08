JADED HEART kommt mit einer EP

Es gibt eine neue EP von JADED HEART. "Intuition" erscheint digital am 27. September 2024 via Massacre Records. Heute stellt die Band daraus den EP Titeltrack vor, der im Februar diesen Jahres geschrieben und aufgenommen wurde. Henrik Larsson ist als Gast am Piano im Intro zu hören.







EP Tracklist:



1. Intuition



2. Dance The Night Away



3. Square Hammer



4. Love Is A Killer (Live In Hamburg)



JADED HEART live:

06.09.2024 DE Recklinghausen - Rock am Hafen

09.11.2024 ES León - Lion Rock Fest

02.-04.01.2025 CH Wasen im Emmental - Ice Rock Festival

15.02.2025 DE Frankfurt - Burghof Hühnerstall

16.02.2025 DE Düsseldorf - Pitcher







JADED HEART sind:



Johan Fahlberg – Vocals



Peter Östros – Gitarre



Michael "Mülli" Müller – Bass



Bodo Stricker – Drums