SAVIOR FROM ANGER: Split-CD mit POWER BEYOND veröffentlicht

Acht lange Jahre hat es gedauert, ehe die aus Neapel stammende und seit den Anfängen vor mittlerweile fast 25 Jahren von Gitarrist Marco Ruggiero gelenkte Formation SAVIOR FROM ANGER neues Material kredenzt. Die drei Songs von "Beyond The Gates" machen erneut klar, dass aus Italien immer noch brachiale Kost kommt, die dem Begriff POWER Metal gerecht wird.

Nicht minder empfehlenswert sind aber auch die drei Songs ihrer Kollegen von POWER BEYOND. Das ebenso aus der Stadt des Serie A-Meister der Saison 2022/23 stammende Trio lässt ebenfalls nichts anbrennen und hat mit Bruno Masulli obendrein ein wahres Aushängeschild der Szene an vorderster Front.