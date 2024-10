PARTY.SAN 2025: GUTSLIT, NAPALM DEATH und weitere Bands bestätigt

Für das PARTY.SAN Open Air 2025 sind in den vergangenen Tagen die ersten Bands bestätigt worden.



Mit der GUTSLIT, einer indischen Death-Metal-Band, steht das erste Mal eine Band aus Indien auf der Bühne in Schlotheim. Weiterhin werden DRUDENSANG, THE SPIRIT, HELLBUTCHER und NAPALM DEATH mit am Start sein.



Das Festival findet vom 07.08. bis 09.08.2025 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt.



Die Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft. Die regulären Karten gibt es über die Festival-Homepage.

Quelle: www.facebook.com/PartySanOpenAir666 Redakteur: Swen Reuter Tags: partysan 2025 festival 2025 gutslit drudensang the spirit hellbutcher napalm death schlotheim flugplatz obermehler