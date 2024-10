CHRISTIAN MISTRESS: Comeback!

Ganze neun Jahre ist es her, seit uns die US-amerikanischen (OK)Kult-Metaller mit "To Your Death" die Ohren durchspülten. Nach dem letztjährigen Live-Comeback erscheint nun auch ein neues Album am Horizont, für das sich die Truppe um Sängerin Christine Davis einen Deal bei Cruz Del Sur gesichert hat.

Zur neuen Platte verrät Schlagzeuger Reuben Storey schon einal so viel: "Es ist CHRISTIAN MISTRESS, wie wir es immer waren: authentisch, roh, ehrgeizig und ehrlich. Eine Gruppe von Freunden, die sich in einem Raum mit Verstärkern, Tascams, Stiften und Papier austoben. Eine Live-Band. Das neue Album macht genau dort weiter, wo wir mit "To Your Death" aufgehört haben, mit mehr Heavy-Metal-Freaks und neuen Geschichten, die es zu erzählen gilt."