FRUSTRATION: Neue Tourdaten veröffentlicht

Die französische Post-Punk-Band FRUSTRATION hat für das kommende Jahr diverse Konzerte in Deutschland, dem Elsass und in Belgien bestätigt. Dort werden die Musiker ihr aktuelles Album "Our Decisions" vorstellen.



Folgende Termine stehen derzeit fest:

21.03.2025 - BE-Charleroi (Rockerill)

22.03.2025 - D- Kassel (Goldgrube)

23.03.2025 - D-Berlin (Neue Zukunft)

24.03.2025 - TBC

25.03.2025 - D-Hamburg (MS Stubnitz)

26.03.2025 - D-Leipzig (UT Connewitz)

27.03.2025 - D-Dresden (Chemiefabrik)

28.03.2025 - D-Witten (Dark Skies Fest)

29.03.2025 - FR-Framont (Brasserie)

Quelle: www.facebook.com/Frustrationparis Redakteur: Swen Reuter Tags: frustration tour 2024 our decisions post punk frankreich