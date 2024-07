SATAN auf Tour mit HAUNT, SEVEN SISTERS und HELLFIRE

Ein ganz exquisites Tour-Lineup erwartet Freunde und Liebhaber von klassischem Heavy Metal im September. SATAN, HAUNT, SEVEN SISTERS und HELLFIRE an einem Abend auf einer Bühne (von einigen Ausnahmen abgesehen, wo nicht alle vier Bands zusammen am Start sind)! Muss man hierüber wirklich noch mehr Worte verlieren?

Find your date:

04.09. Manchester (UK) - The Bread Shed

05.09. Newcastle (UK) - The Cluny

06.09. Glasgow (UK) - The Flying Duck

07.09. Belfast (IR) - Voodoo

08.09.. Dublin (IR) - Grand Social

11.09. London (UK) - Boston Music Room

12.09. Brighton (UK) - Daltons

14.09. Torreilles (FR) - Warriors Open Air

15.09. Mailand (IT) - Metalitalia Festival

16.09. München (DE) - Backstage

17.09. Zagreb (CR) - Klub Mocvara

18.09. Wien (AT) - Escape

19.09. Linz (AT) - Steel City Sorcery

20.09. Selb (DE) - Rockclub Nordbayern

21.09. Warschau (PL) - Odessa

22.09. Ostrava (CZ) - Barrak

23.09. Nürnberg (DE) - Der Hirsch

24.09. Bochum (DE) - Trompete

25.09. Oldenburg (DE) - MTS

26.09. Kopenhagen (DK) - Beta

27.09. Hamburg (DE) - Bambi Galore

28.09. Bielefeld (DE) - JZ Stricker

29.09. Gent (BE) - Asgaard

30.09. Tilburg (NL) - Little Devil