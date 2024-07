HELL OVER HAMMABURG 2025: BÖLZER und WRITHEN HILT bestätigt

Für das HELL OVER HAMMABURG-Festival 2025 sind mit BÖLZER (CH) und WRITHEN HILT (D) zwei weitere Bands bestätigt worden. Weitere Bandbestätigungen sollen demnächst folgen.





Das derzeitige Programm liest sich so:

DEMON (UK)

BLASPHEMY (CAN)

BÖLZER (CH)

TOWER (USA)

SOLICITÖR (USA)

KONTACT (CAN)

COLTRE (UK)

RANĂ (D)

BERLIN 2.0 (D)

CH'AHOM (D)

WRITHEN HILT (D)



Die Veranstaltung findet vom 28. Februar bis 1. März 2025 in der Hamburger Markthalle statt.



Tickets gibt es wie folgt:

Eventim

Van Records

Cudgel

Iron Bonehead



sowie bei Remedy Records Hamburg und der Plattenkiste Hamburg.