Die Jungs von KISSIN' DYNAMITE haben es geschafft und sind mit ihrem aktuellen Album "Back With A Bang" erstmals auf der Pole-Position der offiziellen, deutschen Album-Charts gelandet!

Bereits mit dem 2022 veröffentlichten Vorgänger "Not The End Of The Road" haben es die Schwaben schon auf den 2. Platz geschafft.

KISSIN’ DYNAMITE zum erstmaligen #1 Charteinstieg:

"Freunde, wir haben es zusammen geschafft! Wir halten den Nummer #1 Award der offiziellen deutschen Albumcharts in unseren Händen! Wir widmen diesen Award euch allen da draußen! Wir alle setzen hiermit zusammen ein Zeichen für echte Rockmusik! Rock ist NICHT tot, wie es manche behaupten. Wir alle sind der Beweis dafür! 17 Jahre seid ihr schon loyal an unserer Seite und diese Trophäe ist das Ergebnis dieser großen Reise! Ihr wart der Grund, ihr seid der Grund und werdet immer der einzige Grund bleiben, warum wir Musik machen. Aus tiefstem Herzen danken wir euch für euren unfassbaren Support!

Eure Jungs, Hannes, Ande, Jim, Steffen und Sebbes

Und jetzt: RAISE YOUR GLASS!!!

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! und verweisen nicht nur auf unsere 9.5-Punkte-Review zum neuen Album oder dem Track-By-Track-Artikel, sondern haben für euch zur Feier des Tages am kommenden Sonntag eine spezielle Podcast-Folge für euch!

Gemeinsam mit MASSIVE WAGONS sind die Jungs im Oktober auf folgenden Dates zu sehen:

04.10.2024 München - Tonhalle

05.10.2024 Köln - E-Werk

06.10.2024 Wiesbaden - Schlachthof

09.10.2024 AT-Wien - Szene

11.10.2024 Leipzig - Haus Auensee

13.10.2024 Berlin - Kulturbrauerei Kesselhaus

25.10.2024 CH-Pratteln - Z7

26.10.2024 Geiselwind - Music Hall

02.11.2024 Hamburg - Große Freiheit