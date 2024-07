Blues Pills mit neuem Video

Die schwedische Band BLUES PILLS bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Birthday" vor. Es wird am 2. August 2024 via Throwdown Entertainment/BMG erscheinen. Heute könnt ihr in die Singele 'Piggyback Ride' hineinhören.



https://www.youtube.com/watch?v=qrlpISjPUZw

