FISH verabschiedet sich

Die FISH-Fans der Welt haben "Weltschmerz". Der große Schotte will seine Karriere tatsächlich beenden. Aber natürlich bekommen wir noch eine Chance, ihn zu erleben, eine große Abschiedstour mit einem echten Best Of-Programm. Achtung, einige Konzerte der "Farewell Tour - Road To The Isles"-Tour sind bereits ausverkauft!

02.10.24 Dudelange, Luxembourg

04.10.24 Maastricht, Netherlands

05.10.24 Enschede, Netherlands

06.10.24 Groningen, Netherlands

08.10.24 Utrecht, Netherlands

09.10.24 Utrecht, Netherlands

10.10.24 Hamburg, Germany

11.10.24 Köln, Germany (ausverkauft)



13.10.24 Stuttgart, Germany

15.10.24 Zürich, Switzerland

16.10.24 München, Germany

17.10.24 Wien, Austria

19.10.24 Wroclaw, Poland

20.10.24 Wroclaw, Poland

21.10.24 Krakow, Poland

22.10.24 Gdansk, Poland

24.10.24 Oslo, Norway

26.10.24 Trondheim, Norway

28.10.24 Gothenberg, Sweden

29.10.24 Stockholm, Sweden

30.10.24 Copenhagen, Sweden

01.11.24 Dresden, Germany

02.11.24 Karlsruhe, Germany (ausverkauft)

03.11.24 Berlin, Germany