SATANIC NORTH: Debütalbum im April

Am 19. April 2024 veröffentlicht SATANIC NORTH via Reaper Entertainment das gleichnamige Debütalbum.



Zitat aus dem Promotext:

"SATANIC NORTH ist das, was passiert, wenn man zwei bekannte finnische Metal-Künstler zu lange in den Abgrund starren lässt: Petri Lindroos (ENSIFERUM, WARMEN) und Janne Parviainen (ENSIFERUM), die lange genug in besagten Abgrund gestarrt haben, bis der Abgrund irgendwann interessiert zurückstarrte. Und was er sah, gefiel ihm: Jetzt kündigt die neue Black-Metal-Bruderschaft SATANIC NORTH ein selbstbetiteltes Debüt an, das sich in hinreißender Düsternis sonnt und die Bissigkeit zurück ins Genre bringen wird.

Zehn satanische Hymnen an die Nacht, zehn Beispiele für die Macht der schwarzen Flamme werden die Finnen aus der Dunkelheit hauen und am 19. April 2024 in die Welt schicken. Die Geister der Vergangenheit, sie stehen SATANIC NORTH mit ernster Miene zur Seite, und helfen, dieses satanische Evangelium rund um den Globus zu verbreiten."



Die Mitglieder der SATANIC NORTH-Bruderschaft sind Von Occult (Vocals), Skomorokh (Gitarre), IIT Caprae (Bass/Backing vocals) und Abyssir (Drums).



Wir lassen uns überraschen, können aber wenigstens schon einmal mit dem Cover-Artwork und der Trackliste dienen. Das Artwork stammt übrigens von Samuli Ponsimaa, FINNTROLLs Gitarrist und Grafik-Mastermind.



Der erste Vorbote in Form der Single 'War' erwartet euch am 16. Februar - seid gepannt!



Die Trackliste von "Satanic North" liest sich wie folgt:

01. War

02. Arise

03. Village

04. Hatred And Blasphemy

05. Four Demons

06. Behind The Inverted Cross

07. Vultures

08. Wolf

09. Kohti Kuolemaa

10. Satanic North

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: satanic north