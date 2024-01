SIX FOOT SIX: letztes Video der Trilogie

Vom Album "Beggar's Hill", das am 8. Dezember 2023 über Scarlet Records erschienen ist, zeigt SIX FOOT SIX heute das Video zu 'The Homecoming (A Templar's Tale pt. 3)'. Dies ist der letzte Teil der Trilogie über den schwedischen Tempelritter Arn Magnusson.



The Homecoming (A Templar's Tale pt. 3)







https://www.youtube.com/watch?v=O53DTYJG_Cg





Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: six foot six beggar s hill the homecoming a templars tale pt 3