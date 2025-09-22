SANS ROI zum Dritten
Die französischen Black/Gothic-Metaller SANS ROI werden am 04.10.2025 ihr drittes Studioalbum "Le rève & la vie" veröffentlichen. Nach dem Debüt "L'esprit & la matière" (2022) und der zweiten Platte "Alchimie du scorpion" (2024) zeigen die fünf Jungs aus Clermont, dass sie regelmäßig für Output sorgen. Als Appetizer, auf den nächsten Langspieler, gibt es bereits die Single 'Terribilis Est Locus Iste'.
"Le rève & la vie" Trackliste:
01. Loves Secret Domain
02. Metanoïa
03. Liber Novus
04. Le Rève & La Vie
05. Terribilis Est Locus Iste
06. Vivre Avec L'invisible
07. The Art Of Dreaming
08. La Molécule De L'esprit
Terribilis Est Locus Iste (Music Video Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=0iMf9tJnnco
