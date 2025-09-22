SANS ROI zum Dritten

Die französischen Black/Gothic-Metaller SANS ROI werden am 04.10.2025 ihr drittes Studioalbum "Le rève & la vie" veröffentlichen. Nach dem Debüt "L'esprit & la mati​è​re" (2022) und der zweiten Platte "Alchimie du scorpion" (2024) zeigen die fünf Jungs aus Clermont, dass sie regelmäßig für Output sorgen. Als Appetizer, auf den nächsten Langspieler, gibt es bereits die Single 'Terribilis Est Locus Iste'.







"Le rève & la vie" Trackliste:





01. Loves Secret Domain

02. Metanoïa

03. Liber Novus

04. Le Rève & La Vie

05. Terribilis Est Locus Iste

06. Vivre Avec L'invisible

07. The Art Of Dreaming

08. La Molécule De L'esprit





Terribilis Est Locus Iste (Music Video Premiere)







https://www.youtube.com/watch?v=0iMf9tJnnco

