IGORRR mit neuem Video
Kommentieren
22.09.2025 | 20:03
Am 19.09.2025 erschien das neue Album "Amen" und IGORRR legt umgehend das neue Video zu 'Daemoni' nach. Kurz vor dem Release gab es noch den Appetizer 'Headbutt', um das neue Werk entsprechend zu pushen.
Am 19.09.2025 erschien das neue Album "Amen" und IGORRR legt umgehend das neue Video zu 'Daemoni' nach. Kurz vor dem Release gab es noch den Appetizer 'Headbutt', um das neue Werk entsprechend zu pushen.
"Amen" Trackliste:
01. Daemoni
02. Headbutt
03. Limbo
04. Blastbeat Falafel
05. ADHD
06. 2020
07. Mustard Mucous
08. Infestis
09. Ancient Sun
10. Pure Disproportionate Black and White Nihilism
11. Étude n°120
12. Silence
'Daemoni'
https://www.youtube.com/watch?v=pTsg8xMD9I8=RDpTsg8xMD9I8&start_radio=1
- Quelle:
- IGORR YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- igorrr neues album 2025 amen daemoni
0 Kommentare