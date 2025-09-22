LACRIMOSA: Lara vertritt Anne auf der kommenden Tour

Am 25.09.2025 startet die von POWERMETAL.de präsentierte "Lament-Tour" von LACRIMOSA quer durch Deutschland. Krankheitsbedingt kann Anne Nurmi leider nicht an dieser Tour teilnehmen. Doch die Band hat kurzfristig eine Vertretung engagiert.



Tilo Wolff sagt dazu: "Bei aller Traurigkeit, dass Anne uns auf der kommenden Tour nicht begleiten kann, darf ich Euch heute mitteilen, wen Anne als ihren Ersatz gewinnen konnte: Ihre Freundin und meine Nichte Lara! Lara ist selbst ausgebildete Sängerin, studiert Sound Design und hatte schon als Kind im Song 'Feuer' für uns gesungen. Wir sind Lara dankbar, dass sie unter Anleitung von Anne es möglich machen wird, dass wir diese Tour für Euch spielen dürfen."



Am vergangenen Samstag hat LACRIMOSA den Song 'Metamorphobia' als Stream veröffentlicht, da ihn diesen Anne nicht auf der Bühne vortragen kann.



Die "Lament-Tour" umfasst folgende Termine:

25.09.25 - Hamburg, Markthalle

26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller

27.09.25 - Jena, F-Haus (ausverkauft)

28.09.25 - Berlin, Columbia Theater

30.09.25 - Hannover, Musikzentrum

01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal

03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel

05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch

06.10.25 - München, Backstage

Als Support sind die Dark-Rocker von [SOON] aus dem Norden Deutschlands mit am Start.



Allen Besuchern der Tour wünschen wir ein sensationelles Konzerterlebnis! Wir werden natürlich von der Tour berichten.