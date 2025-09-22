LACRIMOSA: Lara vertritt Anne auf der kommenden Tour
Kommentieren
Am 25.09.2025 startet die von POWERMETAL.de präsentierte "Lament-Tour" von LACRIMOSA quer durch Deutschland. Krankheitsbedingt kann Anne Nurmi leider nicht an dieser Tour teilnehmen. Doch die Band hat kurzfristig eine Vertretung engagiert.
Tilo Wolff sagt dazu: "Bei aller Traurigkeit, dass Anne uns auf der kommenden Tour nicht begleiten kann, darf ich Euch heute mitteilen, wen Anne als ihren Ersatz gewinnen konnte: Ihre Freundin und meine Nichte Lara! Lara ist selbst ausgebildete Sängerin, studiert Sound Design und hatte schon als Kind im Song 'Feuer' für uns gesungen. Wir sind Lara dankbar, dass sie unter Anleitung von Anne es möglich machen wird, dass wir diese Tour für Euch spielen dürfen."
Am vergangenen Samstag hat LACRIMOSA den Song 'Metamorphobia' als Stream veröffentlicht, da ihn diesen Anne nicht auf der Bühne vortragen kann.
Die "Lament-Tour" umfasst folgende Termine:
25.09.25 - Hamburg, Markthalle
26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller
27.09.25 - Jena, F-Haus (ausverkauft)
28.09.25 - Berlin, Columbia Theater
30.09.25 - Hannover, Musikzentrum
01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal
03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel
05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch
06.10.25 - München, Backstage
Als Support sind die Dark-Rocker von [SOON] aus dem Norden Deutschlands mit am Start.
Allen Besuchern der Tour wünschen wir ein sensationelles Konzerterlebnis! Wir werden natürlich von der Tour berichten.
- Quelle:
- https://www.facebook.com/LacrimosaOfficial
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- lacrimosa lament tour 2025 tour 2025 tilo wolff anne nurmi lara feurer soon
0 Kommentare