ARCHAIC THORN: Neuer Track 'Conquering Spirits' am Start
Kommentieren
Die deutsche Death-Metal-Band ARCHAIC THORN hat mit 'Conquering Spirits' eine neue Single veröffentlicht. Es ist die zweite Auskopplung aus ihrem neuen Album "Malicious Spears". Das zweite Album wird am 31. Oktober 2025 via High Roller Records erscheinen.
Bereits im August ist die erste Single 'Massgrave Transformation' erschienen.
Die Tracklist liest sich so:
1. Lord of Tombs
2. A Blessed Ground Remains
3. Conquering Spirits
4. Advancing without Mercy
5. Massgrave Transformation
6. Angel of Havaz
7. Malicious Spears
Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=AnOLI5qbk4M
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- archaic thron conquering spirits malicious spears massgrave transformation neues album neue single high roller records
0 Kommentare