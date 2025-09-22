MISSION IN BLACK und die innere Finsternis

MISSION IN BLACK meldet sich zurück! Pünktlich zur am Freitag startenden Europa-Tour mit RAGE veröffentlich das Melodic-Death-Metal Quintett aus Baden-Württemberg mit 'The Darkness Within' eine weitere Single vom 2023 bei El Puerto Records erschienenen Album "Profit Reigns Supreme", bei dem sich in der neuen Version allerdings zu Sängerin Steffi Stuber die ebenfalls mächtige Stimme von Konstantinos Togas (NIGHTRAGE) gesellt.

Videoclip zum Song:

https://www.youtube.com/watch?v=SK_riCWjNLo