Im Camp der deutschen Heavy-Metal-Urgesteine RAGE scheint sich Bewegung abzuzeichnen, denn nachdem Peavy Wagner und seine Mitstreiter einige Zeit im Studio verbracht haben, wurden nun die ersten Tourdaten für den kommenden Herbst angekündigt. Unter dem Banner "A New World Rising" geht das Trio gemeinsam mit MISSION IN BLACK auf Konzertreise quer durch Deutschland und die ominösen Worte "this is just the beginning" in der Pressemitteilung lassen vermuten, dass auch ein neuer Longplayer zeitnah am Horizont auftauchen könnte.

Hier findet ihr alle bisher angekündigten Tourstops, für die ihr Tickets bereits im Vorverkauf erwerben könnt:

25.9.2025 Nürnberg - Hirsch

26.9.2025 Mannheim - 7er Club

2.10.2025 Siegburg - Kubana

3.10.2025 Trier - Forum

4.10.2025 Hanerau Hademarschen - Hademarscher Hof

5.10.2025 Herford - Kulturwerk

10.10.2025 Lindau - Club Vaudeville

12.10.2025 Pratteln (CH) - Z7

Weitere Termine sollen folgen.