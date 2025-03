Neue Single von UZZIEL

Die österreichischen Melodic Thrasher UZZIEL veröffentlichen am morgigen Freitag ihre neue Single 'Like A God'. Zu diesem Anlass haben die drei Metalheads um Mex Uzziel (Gesang & Bass), Francis (Gitarre & Backing Vocals) und Tom (Schlagzeug) ein persönliches Video am Start, das einen Blick hinter die Kulissen ihres Bandalltages gewährt.

UZZIEL, die für ihre Live-Auftritte bekannt sind (unter anderem auf dem Area 53 Festival), werden in diesem Jahr mit einem Minialbum ihren musikalischen Neustart einläuten. Die ersten Grundsteine dafür wurden im vergangenen Jahr mit der neu gemischten Version von 'Captured By Emptiness' und dem aktuellen Song 'Like A God' gelegt.

Like A God

https://www.youtube.com/watch?v=IQf2Odx1PBI