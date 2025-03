Live-Vermächtnis von CIRITH UNGOL

So ganz ist die Geschichte CIRITH UNGOL dann (zum Glück) doch noch nicht zu Ende erzählt. Die Epic Metal-Legende veröffentlicht am 25.04.2025 nämlich das Live-Album "Live At The Roxy". Das Werk erscheint als Do-CD mit DVD und als Do-LP+DVD in diversen Farben und kann bereits bei High Roller Records bestellt werden.

Mit 'Down Below' steht auch bereits ein Vorab-Track für euch bereit.

Down Below

https://www.youtube.com/watch?v=IR4kxsdD_W4