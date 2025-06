Doom, Death und Perfektion!

Mit ihrem ersten offiziellen Album im Rücken hätte es für die Portugiesen von MY DEMENTIA eigentlich ein Traumstart sein können. Die Mischung aus epischem Doom und dezenten Death-Metal-Elementen ist als klare Hommage an den Sound der britischen Szene Anfang der 90er zu betrachten und auch ausschließlich auf jenem Niveau angesiedelt, auf dem Gruppen wie MY DYING BRIDE und ANATHEMA damals ihre Sternstunden feierten. Leider jedoch wird "Premonição: Só Me Arrependo Do Que Não Vivi" jedoch vom plötzlichen Tod von Frontmann Miguel carneiro überschattet, so dass die bereits 2021 eingespielte Platte lange brach lag, bevor sich die Band dann doch entschied, das Vermächtnis ihres langjährigen Kameraden offiziell herauszugeben.



Musikalisch ist der Langdreher nämlich über alle Zweifel erhaben und präsentiert eine Band nach vielen Mühen und einigen szeneüblichen Querelen in der Blüte ihres Schaffens, quasi endlich am Ziel angekommen. Das monumentale 'The Eternal Wanderer' ist eine Sternstunde des tödlichen Dooms, 'Gloom's Light' und 'The Abyss' bieten neben ausladend arrangierten Lava-Melodien auch einige packende brachiale Parts, und mit dem zweiteiligen 'Sin's Demise' setzten sich die Südeuropäer im Schlussabteil selbst die Krone auf und verwandeln die eigentliche Ehrerbietung in einen musikalischen Triumphzug. Das Riffing, die Vocals, die allgemein sehr finstere Atmosphäre, all das wird hier stimmig zusammengesetzt und majestätisch dargeboten. Dazu gibt es einige räudige Attacken, eine durchgängige Old-School-Affinität und genügend Abwechslung, um Fans beider Lager sofort zu überzeugen. Da kann man auch schon mal annähernd von Vollendung sprechen!



Insofern wiegt das tragische Ereignis in Kreisen dieser fantastischen Combo noch viel schlimmer, schließlich hat die Band mit ihrem verstorbenen Sänger viele Türen geöffnet, die sich hoffentlich nicht deswegen wieder schließen werden, weil die Band über eine Auflösung nachdenkt. MY DEMENTIA wird immer noch als aktive Truppe geführt und wird hoffentlich wieder die Kraft finden, mit einem neuen Frontmann weiterzumachen. "Premonição: Só Me Arrependo Do Que Não Vivi" gehört zu den besten Sparten-Releases dieser Zeit und ist hoffentlich nicht das letzte Lebenszeichen dieser beeindruckenden Formation!