NEVERMORE-Line-Up komplett

NEVERMORE haben die Suche nach einem neuen Frontmann und Bassisten anscheinend erfolgreich beendet und ihr Line-up inzwischen komplettiert.

Wer neben Jeff Loomis (g.) und Van Williams (dr.) zum neuen NEVERMORE-Line-up gehört, gaben sie allerdings noch nicht bekannt. Über Facebook ließ Loomis verlauten:

"Das Warten hat ein Ende! Wir sind überglücklich, dass wir nach einem unglaublichen Auswahlverfahren eine Besetzung zusammengestellt haben, die unser Vermächtnis ehrt und gleichzeitig einen neuen Weg in die Zukunft aufzeigt. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, sich zu bewerben. Das Ausmaß an Talent und Leidenschaft, das wir gesehen haben, war wirklich inspirierend, und wir schätzen jeden einzelnen von euch sehr, der sein Herz in diesen Prozess gesteckt hat. Eure Unterstützung und Geduld während dieser Zeit hat uns sehr viel bedeutet, und wir können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, was als nächstes kommt! Bleibt dran, es wird bald viel auf euch zukommen! Wir bereiten uns auf das nächste Kapitel von NEVERMORE vor, und wir versprechen, dass sich das Warten lohnen wird. Mit Dankbarkeit und Respekt, Jeff und Van - NEVERMORE"