CATTLE DECAPITATION geht im Sommer auf Europa-Tour

Die Westküsten-Deathgrinder CATTLE DECAPITATION haben ihre Rückkehr zu europäischen Ufern angekündigt! Sie werden sowohl Headline-Shows mit wechselnden Support-Bands als auch Festivals spielen.



Sänger und Gründungsmitglied Travis Ryan äußerte sich wie folgt über die Rückkehr der Band im Sommer:



"Es ist zu lange her, dass wir auf den Juni-Festivals in der EU gespielt haben und wir freuen uns darauf, zurückzukehren! Diesmal stehen einige Festivals auf dem Programm, die die Fans seit vielen Jahren in Massen fordern: Download, Copenhell und Graspop! Außerdem werden wir in Gegenden auftreten, in denen wir schon lange nicht mehr waren, wie das Mystic Festival in Polen, das Nummirock in Finnland und das Rock Imperium in Spanien! See you there!"



CATTLE DECAPITATION // EUROPE SUMMER 2025



Headline Shows:

08.06.25 (SK) Bratislava - Randal =

09.06.25 (HU) Budapest - Barba Negra +=

11.06.25 (DE) Schweinfurt - Stadtbahnhof +=

12.06.25 (NL) Eindhoven - Dynamo #=

14.06.25 (UK) Brighton - Chalk =

17.06.25 (DE) Oberhausen - Kulttempel #

23.06.25 (DE) Karlsruhe - Substage >

24.06.25 (IT) Mailand - Legend Club



= w/ SKELETAL REMAINS

+ w/ INCANTATION

# w/ SEVERE TORTURE

> w/ FIT FOR AN AUTOPSY (co-headline)



Festivals:

04.06.25 (SE) Sölvesborg - Sweden Rock

06.06.25 (PL) Gdańsk - Mystic Festival

07.06.25 (DE) Reichenbach - Chronical Moshers

13.06.25 (NL) Leeuwarden - Into The Grave

15.06.25 (UK) Donington - Download Festival

18.06.25 (DK) Kopenhagen - Copenhell

19.06.25 (FI) Nummijärvi - Nummirock

21.06.25 (BE) Dessel - Graspop

22.06.25 (FR) Clisson - Hellfest

26.06.25 (CZ) Spalene Porici - Basinfire

27.06.25 (DE) Leipzig - Impericon Festival

28.06.25 (CH) Hauteville - Abyss Festival

29.06.25 (ES) Cartagena - Rock Imperium

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: cattle decapitation europe summer tour 2025