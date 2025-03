ALIEN WEAPONRY mit neuem Song

Bevor am 28. März 2025 mit "Te Rā" via Napalm Records das neue Studioalbum der Neuseeländer ALIEN WEAPONRY erscheint, gibt es mit 'Taniwha' noch eine neue Auskopplung.



ALIEN WEAPONRY zu 'Taniwha':



"LAMB OF GOD war immer eine sehr wichtige Inspiration für uns und spielte eine große Rolle dabei, ALIEN WEAPONRY zu der Band zu machen, die wir heute sind. Die Zusammenarbeit mit Randy Blythe fühlt sich an wie einer dieser Momente in denen man sich fragt wann man aus dem Traum aufwacht. Als Teenager hätten wir das nie für möglich gehalten. Randys extreme lyrische und gesangliche Qualität hat den Song nochmal auf ein neues Niveau gehoben und wir sind mehr als begeistert, diesen Song/Meilenstein mit der Welt zu teilen."



Taniwha, feat. Randy Blythe







https://www.youtube.com/watch?v=U8HuDJTqvEU

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alien weaponry te ra taniwha feat randy blythe