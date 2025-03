MOB RULES kündigt neues Album an

Das neue Album "Rise Of The Ruler" der norddeutschen Power-Metaller MOB RULES soll am 22. August 2025 über ROAR erscheinen. Mit 'Back To Savage Land' gibt es schon einmal einen ersten Appetithappen.



Sänger Klaus Dirks kommentiert:



"Konzeptionell knüpft 'Back To Savage Land' an unsere ersten beiden Alben an und führt deren Konzeptgeschichte fort.Eine Gruppe macht sich auf den Weg in ihre alte, verlassene Heimat, das "Savage Land", und diese beschwerliche Reise weckt Erinnerungen. Die Reise ist voller Gefahren, doch es scheint keine Alternative zu geben, was eine Atmosphäre von Leben oder Tod schafft. Losgelöst von der Konzeptgeschichte vermittelt "Back To Savage Land" auch eine einfache Botschaft: Es ist ein Aufruf zu Mut und Durchhaltevermögen, sich auf das Ziel zu konzentrieren und sich von Unwägbarkeiten und Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen."



"Rise Of The Ruler" Trackliste:



01 - The Fall Of Dendayar

02 - Exiled

03 - Future Loom

04 - Dawn Of Second Sun

05 - Back To Savage Land

06 - Trial And Trail Of Fear

07 - Providence

08 - Nomadic Oasis

09 - Coast Of Midgard

10 - On The Trail

11 - Equilibrium (Rise Of The Ruler)



Back To Savage Land







https://www.youtube.com/watch?v=RnGZAvVOg74

