MONO INC. auf Darkness-Tour

Passend zum neuen Album "Darkness", das am 15. August 2025 via NoCut erscheint, geht die Band auf Tour. Special Guest wird dabei SOULBOUND sein.



MONO INC. Live 2025 – Darkness Tour, mit Special Guests: SOULBOUND:



02.10.2025 Hannover - Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt - FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen - Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin - Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau - Stadthalle

18.10.2025 Hamburg - Inselpark Arena

24.10.2025 Saarbrücken - Garage

25.10.2025 Köln - E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden - Schlachthof

31.10.2025 München - Backstage Werk +++ SOLD OUT +++

01.11.2025 CH-Pratteln - Z7

