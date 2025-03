Neuigkeiten von MONO INC.

Am 15. August 2025 erscheint via NoCut das neue Album "Darkness" von MONO INC. Mit 'In My Darkness' wurde nun die erste Single samt Video veröffentlicht.



Den Titelsong 'In My Darkness' charakterisiert Bandleader Martin Engler so:



"Die Dunkelheit in uns hat ein Recht, da zu sein. Wir alle haben viel ertragen und viel Schmerz spüren müssen – und doch sind wir immer noch hier. Genau das macht 'In my Darkness' zu einem Song für diese und für alle Zeit. Auch wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt. Wir wissen, dass es dieses Licht in uns gibt, das uns in der Dunkelheit Wärme und einen Hoffnungsschimmer senden kann. Wir scheinen für uns – das haben wir schon so oft getan!"



"Darkness" Trackliste:



01-In My Darkness

02-Lost In Pain

03-Fly

04-Dein Anker

05-The Dark Side Of The Sun

06-Unter Deiner Haut

07-We Were Young

08-Ravenheart

09-Abendrot

11-Sea Of Love

12-Nothing I Regret

13-Ray Of Light



https://www.youtube.com/watch?v=zOpq-16Zi5Y

