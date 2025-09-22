HEADBANGERS OPEN AIR 2026: AGENT STEEL als weiterer Headliner bestätigt
Nach der Bekanntgabe des zweiten Headliners AGENT STEEL war das Veranstalterteam nicht untätig und hat zwei weitere Bands an Land gezogen:
TROOPS OF DOOM aus Brasilien, um den ehemaligen SEPULTURA-Gitarristen Jairo "Tormentor" Guedz. Die Band spielt schnellen Thrash mit Death-Metal-Einflüssen und ist seit 2020 aktiv. Bisher haben die Brasilianer zwei Longplayer veröffentlicht: "Antichrist Reborn" und "A Mass To The Grotesque".
SARACEN: die NWoBHM gehört auf das Headbangers Open Air. "Heroes, Saints & Fools" gehört zu SARACEN und ist ein Klassiker der NWoBHM. Mit Rob Bendelow an der Gitarre und Sänger Steve Bettney werden zwei Zeitzeugen die alten Hits aus den frühen 80ern auf der Bühne in Brande-Hörnerkirchen präsentieren.
Somit sieht das Billing für 2026 sieht wie folgt aus:
AGENT STEEL, THRESHOLD, PRAYING MANTIS, EVILDEAD, MERCILESS LAW, MORTAL STRIKE, SORTILÈGE, BANGALORE CHOIR (mit DAVID REECE), BENGAL TIGERS, ATLANTEAN KODEX, MINDWARS, BRONZE, LÖANSHARK, SINISTER REALM, EMERAL RAGE, FATAL EMBRACE, TEMPEST, TROOPS OF DOOM, SARACEN
