EINSEINSEINS auf zwei Rädern durch den Krautkosmos

Dem Berliner Trio ist die Affinität zu KRAFTWERK nicht abzusprechen. Nur dass der Ansatz von EINSEINSEINS im handgespielten Kosmoskrautrock liegt.

'Fahrrad Fahren' ist die erste Single aus dem neuen Einseinseins Album "Energie", welches am 26.09.25 auf ‪TonzonenRecords‬ erscheinen wird.

