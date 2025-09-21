EINSEINSEINS auf zwei Rädern durch den Krautkosmos
Kommentieren
21.09.2025 | 19:49
Dem Berliner Trio ist die Affinität zu KRAFTWERK nicht abzusprechen. Nur dass der Ansatz von EINSEINSEINS im handgespielten Kosmoskrautrock liegt.
'Fahrrad Fahren' ist die erste Single aus dem neuen Einseinseins Album "Energie", welches am 26.09.25 auf TonzonenRecords erscheinen wird.
- Quelle:
- EINSEINSEINS Webseite
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- einseinseins neues abum tonzonen records berlin krautrock kraftwerk september 2025 powermetalde
0 Kommentare