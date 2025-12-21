Modern-Metal-Einerlei in einer anständigen Präsentation.

Wenn man ein Fazit mir Sätzen wir "ein nettes Album für zwischendurch" abschließen mag, bedeutet das in der Regel, dass die Scheibe weder sonderlich gefordert, noch exorbitant begeistert hat. Im Falle von "They Were Always Here" hat das gleich mehtrere Gründe. Zum einen sind die durchweg einprägsamen Refrains relativ schnell abgenudelt, auch wenn man sich selbst manchmal dabei ertappt, still und heimlich mitzusingen. Zum anderen macht ZERO 9:36 nicht viel anders als das Gros der Emo/Alternative-Metal-Gemeinde und reiht sich brav in eine Linie ein, in der zahlreiche andere Bands ebenfalls brav anstehen, um vielleicht auch ein Stückchen vom Kuchen abzubekommen, der vom aktuellen LINKIN PARK-Hype abfällt.



Die Modern-Metal-Superstars sind schließlich auch in allen neun Stücken der neuen EP präsent, sowohl was die Melodiebögen und den Einsatz von dezenter Elektronik und Synthesizern angeht, als auch im Hinblick auf die druckvolle, aber eben auch abgeschliffene Produktion. Stücke wie 'Until The Day I' und 'Make A Mess' sind zweifelsohne gut gemacht und können ihre leicht verdaulichen Hooklines ebenso platzieren wie die gelegentlichen emotionalen Einschübe. Doch am Ende des Tages stellt sich immer wieder die Frage, was ZERO 9:§6 denn nun anders, geschweige denn besser macht, als die immens große Konkurrenz - und auf diese Frage bekommt man keine zufriedenstellende Antwort.



Von daher ist das vorausgeschobene Fazit nach wie vor gültig, denn "They Were Always Here" kann man immer mal wieder auflegen, ohne dass man sich dabei selbst groß fordern muss. Den Unterhaltungswert kann man den Songs nicht absprechen, dass sie einen jedoch besonders mitreißen würden, kann man aber nicht unterstreichen. Gut gemacht, gut performt, mehr nicht.