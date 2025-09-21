GRAILKNIGHTS und Chiara Tricarico befinden sich in den Augen des Feindes

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music/Perception das neue Album "Forever" der GRAILKNIGHTS. Mit 'In The Eyes Of The Enemy' gibt es eine weitere Auskopplung. Auch Chiara Tricarico leiht ihre Stimme den Rittern.



Wie die Superhelden selbst verkünden:

"Wir sind begeistert von den bisherigen Erfolgen unserer Singles und den stetig wachsenden Besucherzahlen bei den Liveshows. Wir haben keine "Feinde", nur Freunde weltweit. Grailknights Battlechoir!"



In The Eyes Of The Enemy, feat. Chiara Tricarico







https://www.youtube.com/watch?v=NR3na1BTahg

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: grailknights forever in the eyes of the enemy feat chiara tricarico