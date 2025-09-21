WOLFHEART und die Vorfahren

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Titanen WOLFHEART haben ein Video zum Track 'Forefathers' veröffentlicht, der sich auch auf ihrer neuen EP "Draconian Darkness" befindet, die seit dem 19. September 2025 via Reigning Phoenix Music erhältlich ist.



Sänger/Gitarrist Tuomas Saukkonen kommentiert:

" 'Forefathers' ist sowohl musikalisch als auch lyrisch eine Kombination unseres mythologisch geprägten Albums "King Of The North" (2022) und unserer aktuellen Scheibe "Draconian Darkness" (2025), auf der wir eine triste, apokalyptische Klangwelt erschufen. Hier trifft ein rachsüchtiger, brutaler Text auf mächtige nordische Riffs und Melodien: Ein perfekter Partner für unsere 'Carnivore'-Single!"



Forefathers







https://www.youtube.com/watch?v=j2pWWPcIsy8



