Rock auf dem Berg: GUILT TRIP und TRYNITY bestätigt

Für das nicht kommerzielle Festival Rock auf dem Berg sind mit GUILT TRIP und TRYNITY zwei weitere Bands bestätigt worden.



Das aktuelle Programm liest sich so:

GUILT TRIP

TRYNITY

INFECTED RAIN

GRAVEWORM

ILLDISPOSED

CRIPPLED FINGERS

ONE STEP BACK



Das Festival findet vom 18. bis 19. JULI 2025 auf dem Katzenstein in Pobershau, Nahe Marienberg statt.



Alle weiteren Informationen und die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.rockaufdemberg.de