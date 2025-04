ANDRAS: Neue EP

Die Epic-Black-/Pagan-Metaller ANDRAS aus dem Erzgebirge werden am 25.04.2025 eine neue EP mit dem Namen "The Eternal March" veröffentlichen. Dazu hat die Band einen Trailer veröffentlicht.



Zu diesem Trailer sagt die Band: "Dieses Album stellt für Andras eine weitere wichtige Wende und Meilenstein in unserer 30-jährigen Geschichte dar, da wir alte Wegefährten und neue Freunde ab 2025 in unseren Reihen begrüßen können. Unter anderem ist Coldun (früher ECTHELIION) nach über 10 Jahren Pause wieder am Gesang zurückgekehrt. Nicht nur für Freunde der mittleren ANDRAS-Werke ("Of Old Wisdom", "Iron Way", "Warlord") wird es also ein sicherlich freudiges Wiederhören geben!"



Die EP kann über Einheit-Produktionen bestellt werden. Aber Achtung! Sie ist auf 300 Stück limitiert.

