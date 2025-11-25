RVBANG 2026 - LARCRIMAS PROFUNDERE bestätigt

Es geht weiter mit der nächsten Bestätigung für das RV BANG 2026. Mit LACRIMAS PROFUNDERE kommt eine der erfolgreichsten deutschen Dark Metal-Bands der Gegenwart nach Balingen!

Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



Wir sind schon gespannt, wer als nächstes bestätigt wird. Das bisherige Lineup kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen.





Hier geht es zu den Tickets: www.eventbrite.de



Für weitere Infos checkt die offizielle Webseite vom RVBANG.