MOURNING WOOD kündigt Debütalbum an
Aus den finnischen Weiten kommt neuer Schwermetall. MOURNING WOOD, das Quartett um Frontmann Eino-Akseli Koski, hat für den 28.11.2025 ihr Debütalbum "Murder of Crows" angekündigt, welches mit Unterstützung von Inverse Records veröffentlicht wird. Mit 'Swift Demise' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Murder of Crows" Trackliste:
01. Homicidium Corvorum
02. Feeling Good
03. Murder Of Crows
04. Down In The Dirt
05. Wish You Were Beer
06. Long Lasting Ignorance
07. Swift Demise
08. A Grave Vacation
09. Alone
10. End Of Days
Mourning Wood - Swift Demise (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=7NlwV6-s1sI
