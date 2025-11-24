Wacken Open Air: Spiegel TV-Reportage am Dienstag

Ich für meinen Teil brauche zwar definitiv nicht die einhundertdrölfste Wacken-Doku auf der Mattscheibe, aber wer davon einfach nie genug kriegen kann, sollte am morgigen Dienstag zwischen 22:55 Uhr und 23:55 Uhr auf Sat.1 die Spiegel TV-Reportage "Wacken bebt - 3 Tage Matsch, Metal, Megadröhnung" glotzen:

"Wenn aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein das größte Heavy Metal Festival der Welt wird, ist wieder Wacken-Zeit. Zehntausende Fans aus aller Welt pilgern jedes Jahr nach Norddeutschland  und verwandeln die Kuhweiden rund um das Dorf in ein Meer aus Zelten, Gitarrenriffs und purer Lebensfreude. Doch 2025 wird alles anders. Tagelanger Regen verwandelt das Festivalgelände in eine riesige Schlammwüste. SPIEGEL TV begleitet Fans, die trotz Matsch und Chaos nicht aufgeben, und eine junge Newcomer-Band, die um ihren großen Auftritt bangt. Zwischen Dorfbewohnern, Headbangern und Matsch bis zum Knöchel zeigt die Reportage, was Wacken so einzigartig macht: echte Leidenschaft, Bodenständi­gkeit und jede Menge Herz."

"Na denn man tau!", wie man im Norden zu sagen pflegt...





