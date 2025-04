Mit 'Wheels' nehmen die Musiker von ROXXCALIBUR wieder Fahrt auf. Passend dazu gibt es auch ein schmuckes Video.

Im Original ist der Song von TREDEGAR und Bestandteil der ROXXCALIBUR-Scheibe "NWOBHM - From The Vaults", die am 09. Mai über Limb Music erscheint.

https://www.youtube.com/watch?v=sEZrniOoYl0

Quelle: Germusica PR Redakteur: Marcel Rapp Tags: roxxcalibur germusica nwobhm