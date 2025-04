BUCKCHERRY motiviert

Mit 'Come On' treten die Jungs von BUCKCHERRY akustisch in sämtliche Hintern, ehe das dazugehörige Album "Roar Like Thunder" am 13. Juni über Earache Records erscheint und dort weitermacht, wo der neue Appetizer aufhört.

Anbei die Songs der neuen Scheibe:

01. Roar Like Thunder

02. When The Sun Goes Down

03. Come On

04. Talking About Sex

05. Blackout

06. I Go Boom

07. Set It Free

08. Hello Goodbye

09. Machine Gun

10. Let It Burn

https://www.youtube.com/watch?v=7Wd7Gk_mhAY